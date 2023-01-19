Вам решать!
Публичные обсуждения законопроекта "о тишине"
Речная "Соталия" соединит Стрелку и Чкаловскую лестницу в 2023 году
Бесплатные экскурсии с нижегородским городовым
Нижний Новгород появится на 10-рублёвой монете
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
28 января 2023 13:34  [106] Коронарография теперь доступна пациентам Нижегородского онкодиспансера
28 января 2023 12:49  [107] Правовая консультация для нижегородских пенсионеров и льготников пройдёт 21 февраля
28 января 2023 09:18  [175] Денис Мантуров побывал с рабочей поездкой в Нижегородской области
27 января 2023 18:47  [332] Почти на неделю будет ограничено движение по бульвару Юбилейный в Нижнем Новгороде
27 января 2023 18:36  [338] "Волонтеры Победы" передали в Нижегородской области 10 тысяч кусочков "блокадного хлеба" жителям
27 января 2023 18:22  [377] Росгвардейцы в Нижнем Новгороде нашли пропавшего год назад мужчину
27 января 2023 17:54  [392] Врачи больницы №5 Нижнего Новгорода провели сложнейшую операцию по устранению дыхательной недостаточности
27 января 2023 17:35  [420] Ремонт поликлиники №17 в Нижнем Новгороде пройдет по нацпроекту
27 января 2023 17:26  [313] Именные сертификаты по итогам 2022 года получили 73 молодых специалиста на АПЗ
27 января 2023 17:20  [470] Сквер Героя Безрукова в Московском районе благоустроят за 11,8 млн рублей
Общество

Коронарография теперь доступна пациентам Нижегородского онкодиспансера

28 января 2023 13:34  [106] Общество

Операции сердечно-сосудистого профиля начали проводить пациентам с онкопатологией на базе Нижегородского областного онкологического диспансера. Соответствующую лицензию на осуществление сердечно-сосудистой хирургии клиника получила в конце 2022 года. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Минздрава.

Теперь в медучреждении проводятся эндоваскулярные операции, а кардиохирурги и онкологи совместно определяют тактику лечения так называемых коморбидных заболеваний

Как отметил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов, в нашей стране на первом месте по распространённости находятся заболевания сердечно-сосудистой системы, а на втором месте – онкопатология.

"К сожалению, онкологическое заболевание нередко осложняется наличием ишемической болезни сердца. Если человек имеет такое коморбидное заболевание, тактику его лечения определяет мультидисциплинарная команда, в которую входят как онкологи, так и кардиохирурги", – пояснил глава регионального Минздрава.

Так, в 2023 году в рамках программ нацпроекта "Здравоохранения" НОКОД выделил 120 квот для проведения различных операций на сердце и сосудах.

Главврач медучреждения Сергей Гамаюнов рассказал, что уже налажено тесное взаимодействие с ведущими врачами специализированной кардиохирургической больницы им. Б.А. Королёва.

"Нет сомнений, что интеграция усилий врачей нескольких специальностей приведет к лучшим результатам лечения онкологических заболеваний", – подчеркнул он.

СПРАВКА:

Коморбидность - сосуществование у одного пациента двух или более заболеваний или синдромов, связанных между собой единым патогенетическим механизмом или совпадающих по времени.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Здравоохранение Медицина и здоровье Онкодиспансер
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Крещенские купания - 2023 в Нижнем Новгороде
19 января 2023 13:14Крещенские купания - 2023 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph