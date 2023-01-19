Коронарография теперь доступна пациентам Нижегородского онкодиспансера Общество

Операции сердечно-сосудистого профиля начали проводить пациентам с онкопатологией на базе Нижегородского областного онкологического диспансера. Соответствующую лицензию на осуществление сердечно-сосудистой хирургии клиника получила в конце 2022 года. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Минздрава.

Теперь в медучреждении проводятся эндоваскулярные операции, а кардиохирурги и онкологи совместно определяют тактику лечения так называемых коморбидных заболеваний

Как отметил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов, в нашей стране на первом месте по распространённости находятся заболевания сердечно-сосудистой системы, а на втором месте – онкопатология.

"К сожалению, онкологическое заболевание нередко осложняется наличием ишемической болезни сердца. Если человек имеет такое коморбидное заболевание, тактику его лечения определяет мультидисциплинарная команда, в которую входят как онкологи, так и кардиохирурги", – пояснил глава регионального Минздрава.

Так, в 2023 году в рамках программ нацпроекта "Здравоохранения" НОКОД выделил 120 квот для проведения различных операций на сердце и сосудах.

Главврач медучреждения Сергей Гамаюнов рассказал, что уже налажено тесное взаимодействие с ведущими врачами специализированной кардиохирургической больницы им. Б.А. Королёва.

"Нет сомнений, что интеграция усилий врачей нескольких специальностей приведет к лучшим результатам лечения онкологических заболеваний", – подчеркнул он.

СПРАВКА:

Коморбидность - сосуществование у одного пациента двух или более заболеваний или синдромов, связанных между собой единым патогенетическим механизмом или совпадающих по времени.