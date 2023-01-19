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Бизнес

Почему бизнес-клиентам выгодно перейти на электронный документооборот "ТНС энерго НН"

30 января 2023 11:04  [66] Бизнес

Гарантирующий поставщик на территории Нижегородской области рекомендует юридическим лицам перейти на электронный документооборот (ЭДО). 

Электронный документооборот – это эффективный инструмент для бизнеса, потому что именно в бизнесе особенно важны скорость и точность в передаче информации. Переход на ЭДО – один из способов снизить издержки компании на печать и доставку документов, а также упростить и ускорить процесс работы с документацией.

Преимущества электронного документооборота:
документы доставляются в течение нескольких секунд;  
бесплатная отправка и получение;
ускорение обмена документами — ускорение финансовых потоков;
снижение рисков начисления пени и штрафов за ошибки в оформлении документов; 
повышение производительности труда бухгалтеров и операторов; 
хранение документов в электронном виде, отказ от бумажных архивов; 
документы, заверенные электронной подписью и печатью, обладают юридической силой. 

На сегодняшний день "ТНС энерго НН" работает преимущественно с сетью деловых коммуникаций и обмена электронными документами "СБИС". Обращаем особое внимание, что существует техническая возможность организации обмена документами между разными системами (роуминг). Для ее реализации клиент может обратиться с заявлением в "ТНС энерго НН" либо самостоятельно произвести соответствующие настройки используемой им системы ЭДО.

С подробной инструкцией по подключению электронного документооборота можно ознакомиться на главной странице сайта "ТНС энерго НН". По всем вопросам, касающимся безбумажного обмена документами, бизнес-клиенты могут обратиться к своему куратору договорного отдела. 

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Теги:
ТНС Энерго
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