Нижегородский водоканал предупредил горожан о мошенниках Общество

В течение 2022 года в АО "Нижегородский водоканал" регулярно поступали жалобы абонентов на мошенников. Чаще всего мошенники под видом сотрудников Нижегородского водоканала по телефону принуждали абонентов оформить заявку на замену индивидуальных приборов учета на холодную и горячую воду на коммерческой основе.

В случае отказа мошенники сообщают о том, что начисление платы за услуги Нижегородского водоканала будет производиться по завышенным тарифам. Нередки были случаи, когда листовки с такими же требованиями нижегородцы находили в своих почтовых ящиках. Нижегородский водоканал призывает своих абонентов быть бдительными, не поддаваться на провокации мошенников и напоминает, что организация не занимается вопросом замены и установки индивидуальных приборов учета.

Задача мошенников - заставить жителя оплатить замену или поверку счетчика, когда в этом нет необходимости. Срок работы счетчика холодной воды, в течение которого не требуется проведение проверки, - 6 лет. Дата последней поверки указывается в паспорте прибора учета. До поверки счетчик может быть заменён только по причине поломки.

Услуги по поверке счетчиков предоставляют специализированные организации, а замену приборов учета может выполнить и сам потребитель. Заявление о вводе прибора учета в эксплуатацию подается в ДУК или в случае наличия у потребителя прямого договора в АО "Нижегородский водоканал". В этом случае по адресу установки нового прибора выезжает инспектор от АО "Нижегородский водоканал". Бланк заявки на выезд инспектора можно скачать на официальном сайте vodokanal-nn.ru в разделе "Абонентам" - "Приборы учета ХВС". Заполненную заявку следует направить на адрес электронной почты cra@vodokanal-nn.ru либо через личный кабинет абонента на сайте.

Выезд на ввод приборов в эксплуатацию сотрудники Нижегородского водоканала осуществляют по предварительной договоренности с абонентом. Все они имеют при себе служебное удостоверение и доверенность на проведение обследований, подписанную гендиректором и заверенную печатью. Документы предъявляются абоненту по первому требованию.

АО "Нижегородский водоканал" призывает нижегородцев быть бдительными и не поддаваться на провокации мошенников, которые, используя доброе имя Нижегородского водоканала, пытаются навязать им ненужные услуги. В случае, если вам позвонят мошенники, просьба зафиксировать их номер и передать его в Центр по работе с абонентами по телефону +7 (831) 233-99-99. Данную информацию Нижегородский водоканал затем передает в полицию.