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Бизнес

ИТ-проекты банка "Открытие" победили в конкурсе Global CIO-2022

30 января 2023 14:12  [100] Бизнес

Проект "Развитие Data-функции" признали лучшим в номинации "Хранение и управление данными", проект "Масштабирование технологии RPA и миграция на отечественную платформу PIX RPA" стал победителем в номинации "Лучшее RPA-решение". Конкурс проводит официальное сообщество ИТ-директоров России Global CIO.

Проект "Развитие Data-функции" стал завершающим этапом гигантской работы по консолидации данных из 13 разрозненных баз в единое хранилище данных (ЕХД) с переводом всех аналитических процессов при одновременном их развитии. В ходе проекта созданы необходимые для бизнеса витрины и процессы использования данных для монетизации, построена система MIS (управленческая отчетность), реализованы мотивационная, регуляторная и МСФО отчетности, среды для моделирования данных.

"Особое внимание уделялось построению процессов Data Governance, с учетом совершенно разных требований к качеству, доступности и регламенту поставки одних и тех же данных для различных потребителей. Процесс DG не ограничен только хранилищем, это сквозной процесс от исходных систем до витрин хранилища. Сам процесс имеет четкую практическую направленность и оценку ценности обеспечения качества данных. Развитие единого хранилища данных перешло в стадию регулярного процесса. Построение ЕХД завершено, сейчас начался этап его активного и продуктивного использования. Проект реализован в интересах корпоративного, малого и среднего, а также розничного бизнесов банка. Результатом стали рост операционной эффективности и надежности работы банка", - отметил Дмитрий Первухин, вице-президент, директор департамента развития учетных и аналитических систем банка "Открытие".

Проект "Миграция на отечественную платформу PIX RPA. Масштабирование технологии RPA в банке "Открытие" позволил конвертировать более 300 роботов и перевести созданную отказо- и катастрофоустойчивую архитектуру на российские технологические решения. Параллельно переходу на новую платформу решались вопросы увеличения серверных мощностей, шло обновление методологии и рефакторинг кастомных библиотек, внедрялись компоненты отказоустойчивой архитектуры. В ходе проекта эксперты банка "Открытие" и PIX Robotics анонсировали разработку нового совместного продукта PIX ENTERPRISE TRANSFORMATION (PIX ET), позволяющего эффективно управлять процессами, ресурсами и цифровой трансформацией в компаниях.

"Миграция на отечественное программное обеспечение с использованием гибридной модели является уникальной для российского рынка. За методологию, формирование приоритетов и планов миграции, а также конвертацию наиболее сложных и критичных роботизированных процессов отвечал Центр компетенций RPA банка. Конвертацию основной массы роботов проводили собственными силами сформированные в подразделениях Центры роботизации. Сотрудники этих Центров совмещают роботизацию со своим основным бизнес-функционалом. Такой подход позволил мигрировать роботов на отечественное программное обеспечение в кратчайшие сроки – один квартал на пилотное тестирование и два квартала на миграцию", - рассказала старший вице-президент, заместитель руководителя операционного блока банка "Открытие" Оксана Апейкина.

Проекты банка "Открытие", победившие в конкурсе Global CIO-2022, получили высокие оценки в конкуренции с другими проектами ведущих российских и международных компаний. Эксперты премии оценили масштабы проектов, их сложность и важность для компании, а также значимость для всей ИТ-отрасли. В этом году заявки на участие в конкурсе подали более 300 проектов.

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Теги:
Банки Открытие
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