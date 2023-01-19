Древесную щепу, переработанную из новогодних живых елей, передали в центр реабилитации лошадей Общество

Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

Волонтеры передали в Центр реабилитации лошадей, который находится в Богородском муниципальном округе, древесную щепу, переработанную из новогодних елок. Экологическая акция "Елка 2.0" проходила в Нижегородской области по инициативе регионального отделения партии "Единая Россия".

В рамках акции с 3 по 25 января жители Нижнего Новгорода и области сдавали живые новогодние деревья в специально установленные контейнеры. В этом году было собрано около тысячи хвойных атрибутов праздника.

"Акцию "Елка 2.0" мы проводим уже третий год подряд, и каждый раз сотни нижегородцев ее поддерживают и приносят нам свои елки, которые радовали их в новогодние дни. Деревья могут принести пользу и после праздников – щепа из них послужит подстилкой для лошадей. К тому же, выброшенные на свалку ели наносят вред окружающей среде, выделяя опасные вещества. Еще очень приятно, что наша акция стала примером. Знаю, что в этом году подобные мероприятия проводят и другие организации", - отметил руководитель регионального исполнительного комитета партии "Единая Россия" Алексей Антонов.

Древесная щепа используется в качестве настила в левадах для лошадей – открытых площадках под навесом.

Сегодня в центре уютный дом и хороший уход обрели почти 20 лошадей разных пород, многих из них добровольцы буквально спасли от гибели после того, как бывшие хозяева отказались от них. Раньше животные трудились в сельском хозяйстве, работали в развлекательной сфере или участвовали в спортивных состязаниях. Третий год здесь живет и бывшая артистка верблюдица Манго, которую привезли из другого региона после банкротства цирка, в котором она работала.

В центре для животных созданы комфортные условия, соблюдается режим дня для здоровья: полезный корм, активная пробежка по манежу, прогулки на свежем воздухе.

"Спасаем животных из неблагоприятных условий, стараемся дать им новую жизнь и новый дом. Когда узнаем о какой-то тяжелой ситуации и пристроить в добрые руки не получается – забираем себе. Выхаживаем, реабилитируем. Все наши питомцы очень добрые и ласковые, идут на контакт и с удовольствием общаются. Поэтому мы всегда рады гостям, которые приезжают к нам на экскурсии. Также нужны добрые и заботливые руки – приглашаем волонтеров, готовых ухаживать за животными", - рассказала управляющая Центром реабилитации лошадей Светлана Козикова.

Вместе с щепой волонтеры привезли питомцам центра их любимое лакомство – свежие яблоки и морковь.

Справка

Эксперты отмечают, что выбрасывать живые елки вместе с другим мусором нельзя. Попадая на полигоны, деревья не смогут разложиться естественным путем, потому что будут перемешаны и утрамбованы с другими отходами. В условиях свалки органические отходы выделяют метан и другие вредные газы, смешанный мусор отравляет воздух, почву и грунтовые воды. Например, двухметровая елка, разлагаясь на свалке, выбрасывает в атмосферу около 16 кг углекислого газа.

Кроме того, елки относятся к крупногабаритным коммунальным отходам, которые запрещено выбрасывать в общий контейнер твердых бытовых отходов.