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Общество

Движение транспорта запретят возле Дворца спорта на проспекте Гагарина 1 февраля

31 января 2023 15:09  [1] Общество

Фото: ЦОДД

В Нижнем Новгороде 1 февраля будут запрещены движение и парковка транспорта по местному проезду проспекта Гагарина. Об этом сообщает пресс-служба городского департамента транспорта.

Согласно информации, ограничения будут действовать по периметру Дворца спорта "Нагорный" (пр. Гагарина, 29) с 7:00 до 22:00.

Дорогу перекроют в связи с проведением спортивных мероприятий.

Так, в среду ХК "Торпедо" проведёт домашнюю игру с уфимским "Салаватом Юлаевым".

Объезд будет организован по прилегающим участкам улично-дорожной сети, добавили в департаменте.

Припаркованные в зоне ограничения автомобили будут эвакуировать на спецстоянку.

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Теги:
движение Транспорт Хоккей
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