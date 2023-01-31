Более 9000 незаконно мобилизованных россиян были возвращены домой Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Более 9000 незаконно мобилизованных россиян были возвращены домой. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на генерального прокурора России Игоря Краснова.

Согласно информации, в числе возвращенных домой и те, кто не попадал под призыв по состоянию здоровья.

Игорь Краснов отметил, что частичная мобилизация выявила ряд проблем, что привело к пересмотру организации воинского учета и к новому подходу в формировании баз данных военнослужащих.

Также были выявлены сложности с выплатами военнослужащим денежного содержания. Выяснилось, что проблема была связана с некорректным вводом данных в специальную базу, из-за чего часть средств на счетах военных блокировались судебным решением. Сейчас все средства уже доведены до военных.

Кроме того, сотрудники прокуратуры занимаются вопросами обеспечения мобилизованных обмундированием и бронежилетами. Основные проблемы, которые возникали в самом начале, уже решены. Сейчас прокуроры контролируют поставки мобилизованным зимнего обмундирования.

Ранее сообщалось, что Минобороны утвердило порядок ежемесячных выплат мобилизованным военнослужащим.

Также напомним, что меры поддержки нижегородских участников СВО продлены на 2023 год. Соответствующий указ подписал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Согласно информации, действующие меры поддержки будут распространяться на всех военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, добровольцев, принимающих участие в специальной военной операции, а не только на тех, кто заключил контракты после 24 февраля.