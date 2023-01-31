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Общество

Новые программы изучения иностранных языков представили в Мининском университете

01 февраля 2023 11:56  [45] Общество
Фото: Мининский университет

Фото: Мининский университет

Новую программу изучения иностранных языков с 1 февраля запустил Мининский университет Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Согласно информации, всего для учащихся станут доступны восемь иностранных языков: это английский немецкий, французский, китайский, японский, испанский, корейский и арабский.

Занятия будут проводить преподаватели-носители языка, как в очном, так и в онлайн формате. 

По словам ректора вуза Виктора Сдобнякова, владение иностранными языками является в настоящее время одной из самых востребованных компетенций для дальнейшего построения карьеры.

Программы языковой школы Мининского университета рассчитаны на 60 и 120 часов. После прохождения курсов обучающемуся выдается сертификат Мининского университета. Стоимость курса зависит от наполняемости группы и количества часов, для студентов вуза действует система скидок.

Занятия рассчитаны на самую широкую аудиторию - от "нулевого" владения иностранным языком до самого продвинутого. Записаться на курсы можно по ссылке.
 

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