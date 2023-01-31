Презентация шоу Гии Эрадзе "5 контингентов" состоялась в Нижегородском цирке Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Сегодня в Нижегородском государственном цирке было презентовано шоу циркового продюсера, заслуженного артиста России Гии Эрадзе "5 континентов".



Гия Эрадзе отметил, что Нижний Новгород шоу не посещало 4 года и за это время сильно обновилось. Нижегородцы смогут увидеть новые номера, костюмы, декорации и многое другое.

"Если в цирк приехало шоу Гии Эрадзе, то значит, что в цирке будут аншлаги, овации, будет большая творческая работа. Это огромное удовольствие работать с коллективом шоу "5 континентов", - сказала директор Нижегородского цирка Тамара Бортникова.

Гия Эрадзе подчеркнул, что постановка представляет собой своеобразный синтез эстрады, театра, цирка и мюзикла.

"У нас эксклюзивные костюмы, авторская музыка, уникальные декорации, а каждый номер - своеобразный мини-спектакль", - рассказал он.



Среди самых ярких моментов шоу продюсер отметил уникальный номер с канадскими бизонами, номер "Золотая рыбка", проходящий в чаще с водой, воздушный полёт акробатов и многое другое.





В постановке участвуют более 100 артистов и множество животных. Например, в одном из номеров одновременно в манеже можно будет увидеть 5 медведей, лошадей и 12 артистов, взаимодействующих друг с другом.

Также Гия Эрадзе немного приоткрыл занавесу тайны над финалом шоу. Оно будет своеобразным "русским блоком" в стиле ярмарки и масленицы. В таких декорациях пройдет и уникальный трюк с лошадью, который лучше будет увидеть своими глазами, чем прочитать о нем.

Для нижегородцев представление будет доступно с 4 февраля по 30 апреля. На премьерный показ все билеты уже проданы.



