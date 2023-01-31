Алексей Алёхин: "Особый вклад в работу по сбору гуманитарной помощи для участников СВО вносят нижегородские волонтёры" Общество

Фото: Олег Булыгин

Глава регионального исполкома ОНФ в Нижегородской области Алексей Алёхин принял участие в работе круглого стола "Система социальной защиты Нижегородской области в условиях Специальной военной операции", который провел Нижегородский Экспертный клуб в сотрудничестве с Домом народного единства 31 января 2023 года.

"Активисты нижегородского Народного фронта в сотрудничестве с движением "МЫ ВМЕСТЕ" всю осень собирали и отправляли на передовую, в зону СВО, по три грузовика еженедельно. Сейчас интенсивность снизилась, но работа продолжается", - сообщил Алексей Алёхин.

Рассказывая о помощи участникам СВО и членам их семей, глава НРО "Народного Фронта" подчеркнул особый вклад в эту работу сообщества волонтёров, представляющих самые разные организации и структуры. Обобщая опыт работы с ними, лидер нижегородского ОНФ подчеркнул, что государство в сборе благотворительной помощи не может заменить общественников и волонтеров. "Всех представителей некоммерческих организаций необходимо рассматривать как источник "мягкой силы", – считает он.

В работе круглого стола приняли участие представители правительства Нижегородской области, федеральных и региональных общественных организаций, а также эксперты-политологи и журналисты.

Участники дискуссии пришли к выводу, что нижегородский опыт уникален и заслуживает тиражирования. Вместе с тем отдельные вопросы социальной защиты участников СВО и членов их семей требуют законодательного регулирования, а работа органов публичной власти и институтов гражданского общества в этой сфере должна получить более широкое информационное сопровождение.