Участниками проекта "Культура малой Родины" в этом году станут 87 районных и сельских домов культуры Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

Во время визита в рабочий поселок Сокольское региональный координатор проекта "Культура малой Родины" партии "Единая Россия" Сергей Горин посетил несколько учреждений.

Среди них Детская музыкальная школа №1, которая в прошлом году отметила 60-летний юбилей. К знаменательной дате по нацпроекту "Культура" был проведен капитальный ремонт здания. Здесь полностью заменена кровля, отремонтированы входные группы, крыльцо, фасад. Также приобретено новое оборудование: цифровой рояль, акустическое пианино, звуковая цифровая система, оргтехника, методическая литература.

"Особенно с большим нетерпением и дети, и сотрудники ждали рояль. Теперь они имеют возможность играть на таком замечательном и красивом инструменте. Стараемся не останавливаться на достигнутом, продолжим обновление, чтобы детям было еще интересней заниматься музыкой", - поделилась директор музыкальной школы Марина Лялюхина.

Масштабные работы идут в Центральной районной библиотеке им. Пушкина. В прошлом году здесь был проведен ремонт фасада, заменили систему отопления, залили основание под новое напольное покрытие, сделали дополнительный эвакуационный выход, обновили входную группу, оборудовали пандус для маломобильных людей. Средства на проведение работ были выделены по адресной инвестиционной программе: около 2 млн рублей из областного бюджета и 500 тысяч – из местного. Капремонт здания является важным этапом для дальнейшего участия в нацпроекте "Культура" и создания на базе учреждения модельной библиотеки.

О дизайн-проекте рассказала директор Централизованной библиотечной системы г.о. Сокольский Наталья Лабутина: "Наше здание старинное, 1954 года постройки, это деревянный сруб. В рамках нацпроекта мы получили 10 миллионов рублей, на которые продолжим ремонт внутренних помещений, закупим технику, оборудование, мебель, пополним книжный фонд. Наша модельная библиотека будет необычной, в дизайне постарались воплотить тему народной избы, будут использованы только экологически чистые, натуральные стройматериалы. А по функционалу это будет современный культурно-информационный центр".

Поддержку в рамках партийного проекта "Культура малой Родины" получают дома культуры и сельские клубы.

Руководитель Межпоселенческой централизованной клубной системы г.о. Сокольский Екатерина Маряхина рассказала, что округ участвует в проекте с самого начала его реализации – с 2017 года. Благодаря проекту в районном доме культуры проведены ремонтные работы в фойе, зрительном зале и других помещениях, на сцене появилось специальное напольное покрытие, приобретена различная аппаратура и большой светодиодный экран. Также закупают компьютеры, телевизоры, световое и звуковое оборудование для сельских ДК, делают текущий ремонт. В этом году ремонт ожидает дом культуры в поселке Летняя База.

Также клубной системе Сокольского в 2022 году был передан первый в регионе автоклуб. Многофункциональный передвижной центр предназначен для выездных концертов.

"Жители и гости отмечают те изменения и преобразования, которые происходят в нашем округе. Все объекты очень востребованы. Ждем появления модельной библиотеки, продолжим поддерживать сельские учреждения, чтобы жители и отдаленных поселений могли проводить свой досуг, заниматься творчеством в комфортных условиях. В планах много проектов. Важно, чтобы жители также проявляли инициативу, предлагали свои идеи", - сказал глава МСУ городского округа Сокольский Александр Созонов.

Подводя итоги объезда, Сергей Горин отметил слаженную и плодотворную работу администрации и руководства учреждений культуры городского округа в реализации проектов.

Говоря о дальнейшей работе проекта по поддержке районных и сельских домов культуры в регионе, он сообщил, что в этом году его участниками станут 87 учреждений: в 22 предусмотрен текущий ремонт, 65 получат средства на закупку оборудования.

"За время реализации партийного проекта более 2/3 от общего числа домов культуры в районных центрах и небольших поселениях получили различную поддержку. И очень важно, что развитию объектов культуры сегодня уделяется серьезное внимание, особенно объектам культуры малой родины. Это способствует сохранению, а где-то даже и возрождению, нашей национальной культуры. Проект очень востребованный и актуальный, и его необходимо продолжать", - подчеркнул региональный координатор партпроекта "Культура малой Родины" Сергей Горин.

Напомним, партпроект "Культура малой Родины" направлен на поддержку и повышение качества работы учреждений культуры. Проект призван обеспечить доступ всех граждан к участию в культурной жизни страны, разнообразить культурный досуг и расширить возможности для дополнительного образования. Реализация проекта ведется по семи направлениям: "Местный дом культуры", "Театры малых городов", "Театры – детям", "Модельные библиотеки", «Автоклубы", "Оборудование для детских школ искусств и училищ искусств", "Муниципальные музеи".

Задачи по модернизации и развитию учреждений культуры, обеспечение максимальной доступности и улучшение культурной инфраструктуры, поддержка программ и проектов, связанных с сохранением культурного наследия и развитием новых направлений внесены в народную программу партии "Единая Россия".