Нижегородцам рассказали о новых правилах установки мангалов и сжигания листвы на дачах Общество

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Депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал о новых правилах установки мангалов и сжигания листвы на дачах, которые вступают в силу с 1 марта 2023 года. Его слова приводит телеканал "360".

Согласно информации, сейчас мангал можно установиться на расстоянии 50 метров от построек, но весной эти правила будут смягчены. Огонь можно будет разводить на расстоянии не менее 7,5 метров от построек.

При этом бочка для сжигания листвы или мангал должны находиться в 50 метрах от хвойного леса и в 15 метрах от лиственного леса, а зона очистки вокруг огня должна составлять 5 метров.

За нарушение этих правил будет выноситься предупреждение, но если это произошло во время действия особого противопожарного режима, то оно может наказываться штрафом до 20 тысяч рублей.