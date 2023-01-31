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Общество

Мэрия поздравила участников Сталинградской битвы в День воинской славы России

02 февраля 2023 19:13  [1] Общество
Юрий Шалабаев и Александра Нестеренко

Юрий Шалабаев и Александра Нестеренко

В России 2 февраля отмечается День воинской славы России - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев лично поздравил с этой датой ветерана ВОВ Александру Нестеренко, которая сегодня также празднует День рождения.

"Сегодня, в 80-ую годовщину со Дня окончания одной из важнейших битв Великой Отечественной войны, у Александры Алексеевны День рождения, ей 98 лет. Сегодня она снова рассказывала свои истории, поила чаем и расспрашивала о грядущих городских праздниках. Александра Алексеевна их завсегдатай. Пообещал, что по нашей хорошей традиции обязательно встретимся на них уже в феврале. Ещё предложил ей съездить в санаторий, но она запротестовала, сказала, что хочет именно летом. Обязательно организуем, только будьте здоровы и также бодры духом!", - рассказал Юрий Шалабаев в своём Telegram-канале.

Александра Нестеренко призналась, что ждала этот день с особым волнением, потому что в 2023 году отмечается 80-летняя годовщина победы в Сталинградской битве.

"Надо обязательно передать то, что я знаю и помню, другим. Эти события вошли в историю. Самое моё яркое воспоминание – это день нападения фашистов на Сталинград. Это был массированный налёт, наш город бомбили беспощадно. Среди белого дня небо потемнело от самолётов, из которых посыпались бомбы. Всё горело, всё было в дыму. Было очень страшно, погибло много мирных людей", - рассказала участница событий.

Александра Алексеевна Нестеренко родилась в 1925 году под Сталинградом. В 17-летнем возрасте она ушла на фронт добровольцем. В ходе обороны Сталинграда девушка проходила службу разведчицей в специальном разведывательном управлении Сталинградского фронта. Под видом девочки-беженки она ходила в тыл противника, где собирала разведывательные данные. Награждена орденом "Отечественная война", медалью "За оборону Сталинграда", "За Победу над Германией".

Ещё одного ветерана Сталинградской битвы - Ивана Кузьмичёва - поздравила директор департамента по соцполитике Галина Гуренко. Иван Кириллович родился в 1923 году года в деревне Клюкино Семёновского уезда Нижегородской губернии. В годы войны в составе миномётного подразделения 13 Армейского Корпуса принимал участие в боях под Сталинградом, а затем участвовал в освобождении территорий Донбасса, Крыма, Прибалтики и закончил боевой путь штурмом Кёнигсберга.

После войны Иван Кузьмичёв окончил Горьковский пединститут, аспирантуру, защитил кандидатскую диссертацию - и более 57 лет проработал в ННГУ им. Лобачевского на кафедре русской литературы ХХ века. Награждён орденом "Отечественная война" 2 степени, медалями "За отвагу", "За боевые заслуги", "За победу над Германией" и многими другими.

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Теги:
Ветераны ВОВ Юрий Шалабаев
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