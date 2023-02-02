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Культура и отдых

Еще одна выставка о Сталинградской битве открылась в Русском музее фотографии

03 февраля 2023 11:28  [37] Культура и отдых
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Еще одна выставка о Сталинградской битве открылась в Русском музее фотографии. Как сообщили в нижегородском министерстве культуры, посетители смогут увидеть уникальные материалы из фондов Госмузея-заповедника "Сталинградская битва".

Экспозиция включает в себя работы советских фотографов и кинооператоров, посвященных обороне Сталинграда. На снимках запечатлены защитники города, боевые действия, военная техника, работа в цехах военных заводов, жители Сталинграда и другие эпизоды из жизни города.

По словам директора Русского музея фотографии Веры Тарасовой, снимки поражают своей теплотой и человечностью, несмотря на весь ужас происходящих событий. Она также рассказала, что сотрудники музея подготовили тематические экскурсии по письмам и воспоминаниям участников тех событий.

Ранее в Русском музее фотографии начала работу экспозиция "Горьковчане - Сталинграду. 80-летию Сталинградской битвы посвящается", также включающая в себя богатейшие архивные материалы. Обе выставки будут работать до 26 февраля 2023 года. 

Ранее две выставки о Сталинградской битве открылись в Нижегородском музее-заповеднике "Исторический парк "Россия – моя история".

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Теги:
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