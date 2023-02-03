Премьерные показы оперы "Кармен" состоятся в Нижегородском театре оперы и балета имени А.С. Пушкина в марте Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Премьерные показы оперы "Кармен" состоятся в Нижегородском театре оперы и балета имени А.С. Пушкина в марте. Об этом сообщили в министерстве культуры Нижегородской области.

Согласно информации, опера Жоржа Бизе впервые будет показана на языке оригинала – французском, с субтитрами на русском. Премьерные показы постановки состоятся 1, 2, 4 и 5 марта, объявлен старт продаж билетов.

В спектакле партию Кармен исполнят Наталия Ляскова и Екатерина Лукаш, исполнившие партию Графини в опере "Пиковая дама". Партию Дона Хозе воплотят Сергей Кузьмин, запомнившийся нижегородцам по партии Альфреда в опере "Травиата", и Иван Гынгазов, который покорил зрителей в партии Германа в новой постановке оперы "Пиковая дама". Партию Эскамильо исполнят Гарри Агаджанян и Олег Федоненко.

Также в спектакле состоится важный дебют – партию Микаэлы впервые представит звезда мировой оперной сцены, лауреат Премии президента и национальной театральной премии "Золотая маска", приглашенная солистка Большого театра Венера Гимадиева.

Над созданием спектакля в качестве дирижера-постановщика работает главный дирижер Нижегородского театра оперы и балета Дмитрий Синьковский. Художник-постановщик оперы - Денис Шибанов, который более известен как один из самых востребованных художников в российском кинематографе. Для Шибанова это первый опыт создания декорации для театральной постановки, и результат работы впечатляет масштабом – на сцене появятся сложные, трехуровневые декорации, которые будут многократно трансформировать пространство сцены.

Ранее сообщалось, что гастрольные программы с мастер-классами будут доступны по "Пушкинской карте" в районах Нижегородской области.