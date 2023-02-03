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Общество

Мероприятие "Открой свой ресурс" для инвалидов и женщин с малолетними детьми пройдет в Арзамасе

05 февраля 2023 09:15  [2] Общество

Арзамасский филиал Нижегородского центра занятости населения 9 февраля проведет профориентационное мероприятие "Открой свой ресурс" для граждан с ограниченными возможностями здоровья и женщин, воспитывающих несовершеннолетних детей.

В рамках мероприятия участников ждет групповая консультация профессионального психолога с обсуждением вопросов трудоустройства и  профессионального развития. Также планируется обсудить смену направления сферы деятельности.

Психолог поможет определить уровень стресса гражданина, его притязаний и при необходимости предоставит рекомендации по коррекции той или иной характеристики.

Карьерные консультанты центра занятости дадут рекомендации по составлению резюме, а также успешному прохождению собеседования.

Время проведения мероприятия можно уточнить по телефонам горячей линии филиала: 8 (831 47) 2-98-16; 8-991-451-70-07; 8-904-791-57-48. Филиал расположен по адресу: Арзамас, ул. Пландина, 25а.

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Теги:
Арзамас Занятость и безработица
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