Мероприятие "Открой свой ресурс" для инвалидов и женщин с малолетними детьми пройдет в Арзамасе Общество

Арзамасский филиал Нижегородского центра занятости населения 9 февраля проведет профориентационное мероприятие "Открой свой ресурс" для граждан с ограниченными возможностями здоровья и женщин, воспитывающих несовершеннолетних детей.

В рамках мероприятия участников ждет групповая консультация профессионального психолога с обсуждением вопросов трудоустройства и профессионального развития. Также планируется обсудить смену направления сферы деятельности.

Психолог поможет определить уровень стресса гражданина, его притязаний и при необходимости предоставит рекомендации по коррекции той или иной характеристики.

Карьерные консультанты центра занятости дадут рекомендации по составлению резюме, а также успешному прохождению собеседования.

Время проведения мероприятия можно уточнить по телефонам горячей линии филиала: 8 (831 47) 2-98-16; 8-991-451-70-07; 8-904-791-57-48. Филиал расположен по адресу: Арзамас, ул. Пландина, 25а.