Временные ограничения введены на федеральных трассах в Нижегородской области 6 февраля Общество

Фото: Упрдор "Москва - Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

На федеральных трассах в Нижегородской области 6 февраля введены временные ограничения. Они связаны с тем, что дорожные службы выполняют мероприятия по текущему содержанию и ремонту. В ежедневных работах задействовано около 150 единиц техники и порядка 200 человек. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ "Упрдор Москва — Нижний Новгород".

Согласно информации, на всём протяжении трассы М-7 "Волга" на территории региона (341-574 км) в понедельник проводится обработка и расчистка проезжей части. С 8:00 до 17:00 на дороге будет работать спецтехника.

Кроме того, на мосту через реку Сейма в Володарском районе проводятся профилактические мероприятия, в связи с чем максимальная скорость на данном участке ограничена до 70 км/ч.

На 378-399 км трассы - на обходе Нижнего Новгорода - производится уборка и вывоз снега. По этой причине с 10:00 до 19:00 в местах проведения работ движение будет организовано по одной полосе.

На мосту через Оку на обходе Нижнего Новгорода (413-414 км) проводятся ремонтные работы и устраняются локальные дефекты. На данном участке движение организовано по одной полосе в каждую сторону, а максимальная разрешённая скорость - 50 км/ч.

На мосту через реку Валава в городе Лысково (502 км) проводятся профилактические мероприятия. Максимальная скорость движения по мосту - 40 км/ч.

На федеральной трассе Р-177 "Поветлужье" в семёновском и Воскресенском районах (53-187 км) производится обработка и расчистка проезжей части. На автодороге работает спецтехника, а на отдельных участках возможно сужение проезжей части.

На мосту через реку Зимара в Воскресенском районе производятся работы по устранению дефектов конструкций сооружения. Движение здесь организовано по одной полосе, а максимальная разрешённая скорость – 20 км/ч. В целях обеспечения безопасности, по мосту ограничено движение транспортных средств общей массой свыше 20 тонн и нагрузкой на ось 8 тонн.

На всём протяжении трассы Р-158 Нижний Новгород - Саратов также работает техника. На отдельных участках возможно сужение проезжей части.

На мосту через Кудьму в Кстовском районе проводятся профилактические мероприятия, максимальная скорость движения на данном участке - 70 км/ч.

На мосту через реку Вилейка под Арзамасом также проводятся профилактические мероприятия. В связи с этим введены ограничения по массе проезжающих транспортных средств - до 25 тонн.

Ранее сообщалось, что около 100 км трассы М-7 Волга" отремонтируют в Нижегородской области до конца 2024 года.