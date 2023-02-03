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Общество

Температурные качели от -13° до -3° ожидаются в Нижегородской области на этой неделе

06 февраля 2023 12:44  [2] Общество

Фото: Светлана Шуга

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

На этой неделе, по прогнозам синоптиков, Нижегородская область окажется под влиянием антициклона с очагом высокого давления, поэтому существенные осадки здесь маловероятны. В первые дни в регионе будет довольно морозно, на затем днём воздух прогреется до -3…-4°.

В понедельник, 6 февраля, средняя температура составит около -6...-8°C, относительная влажность воздуха 85%. Облачно, ветра практически нет. Атмосферное давление 761 мм рт.ст.Ночью температура воздуха понизится до -9...-13°C

Во вторник давление повысится до 767-768 мм рт.ст. Немного похолодает, температура днём составит -7...-9°C, ночью -11...-12°, но из-за высокой влажности будет казаться, что на улице морознее. А вот ветер снова будет едва ощутимый.

Кроме того, по прогнозу Гидрометцентра России, в Нижегородской области до 7 февраля ожидаются гололёдно-изморозевые отложения, местами гололедица.

В среду, 8 февраля, прогнозируется некоторое ухудшение погоды - западный ветер окрепнет до 4-5 м/с, небо затянут облака, во второй половине дня пойдёт снег. Температура сохранится в пределах -7...-9°C.

В четверг и в пятницу атмосферное давление пойдёт на понижение, будет пасмурно, ожидаются слабые осадки. Столбики термометров в дневные часы поднимутся до -3...-5°C.

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