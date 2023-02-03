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Российские учёные нашли способ предсказывать развитие эпидемий

06 февраля 2023 18:46  [16]

Учёные Тюменского государственного университета разработали математические модели для изучения инфекционных заболеваний, взяв за основу эпидемию COVID-19. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу вуза.

Авторы проекты считают, что разработанные модели можно использовать для снижения негативных последствий эпидемий для экономики и общества в будущем.

Согласно информации, совместную работу над исследованием проводили математики, микробиологи, социологи, экономисты. Они разработали новые инструменты для прогнозирования динамики развития эпидемий. Отмечается, что их модели можно использовать для оценки эффективности мер борьбы с распространением инфекции для различных групп населения.

Как отметили учёные, данные математические модели можно использовать для противодействия распространению любых инфекционных заболеваний, например, рассчитать оптимальный масштаб изоляционных мероприятий, что позволит не допустить стремительного роста заболеваемости и кризиса системы здравоохранения, и в то же время позволит экономике работать с допустимым напряжением.

Напомним, что Нижегородский научно-образовательный центр в 2023 году проведёт цикл бесплатных научно-популярных лекций, слушателем которых может стать любой желающий. На лекциях в простой и понятной форме будут обсуждаться новые достижения и тенденции в науке.

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Теги:
Инфекция Исследование Наука
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