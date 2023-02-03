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Еще две модельные библиотеки появятся в Нижнем Новгороде в 2023 году. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев.
Согласно информации, модернизированы будут филиал-библиотека им. М.Светлова и центральная районная библиотека им. Б.Панина в Советском районе.
В этих учреждениях появятся 3D-принтеры, телескопы, VR-оборудование, с зонами коворкинга, в которых можно будет проводить мастер-классы и театральные постановки.
В прошлом году ранее пустовавшие помещения библиотек были отремонтированы, а в течение 2023 года их оснастят по модельному стандарту.
Ранее сообщалось, что точки концентрации талантов "Гений места" появятся в четырех библиотеках Нижегородской области в 2023 году.
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