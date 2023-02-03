Еще две модельные библиотеки появятся в Нижнем Новгороде в 2023 году Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Еще две модельные библиотеки появятся в Нижнем Новгороде в 2023 году. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Согласно информации, модернизированы будут филиал-библиотека им. М.Светлова и центральная районная библиотека им. Б.Панина в Советском районе.

В этих учреждениях появятся 3D-принтеры, телескопы, VR-оборудование, с зонами коворкинга, в которых можно будет проводить мастер-классы и театральные постановки.

В прошлом году ранее пустовавшие помещения библиотек были отремонтированы, а в течение 2023 года их оснастят по модельному стандарту.

Ранее сообщалось, что точки концентрации талантов "Гений места" появятся в четырех библиотеках Нижегородской области в 2023 году.