"Оптимистическую живопись" нижегородской художницы Людмилы Филатовой покажут в культурном центре "Микула"

Фото: администрация Нижнего Новгорода
Нижегородская художница Людмила Филатова представит свою персональную выставку "Оптимистическая живопись" 7 февраля в музейно-выставочном центре "Микула".
Как отметили в департаменте культуры администрации Нижнего Новгорода, Людмила Филатова занимается портретной живописью, фактурной живописью для интерьеров, дизайном, сценическими декорациями, боди-артом.
В день открытия автор проведет для всех гостей экскурсию по своей выставке, вход в этот день свободный. Экспозиция будет доступна для посещения до 24 февраля.
Ранее сообщалось, что еще одна выставка о Сталинградской битве открылась в Русском музее фотографии.
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