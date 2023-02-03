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Культура и отдых

"Оптимистическую живопись" нижегородской художницы Людмилы Филатовой покажут в культурном центре "Микула"

06 февраля 2023 18:04  [77] Культура и отдых
Фото: администрация Нижнего Новгорода

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Нижегородская художница Людмила Филатова представит свою персональную выставку "Оптимистическая живопись" 7 февраля в музейно-выставочном центре "Микула".

Как отметили в департаменте культуры администрации Нижнего Новгорода, Людмила Филатова занимается портретной живописью, фактурной живописью для интерьеров, дизайном, сценическими декорациями, боди-артом.

В день открытия автор проведет для всех гостей экскурсию по своей выставке, вход в этот день свободный. Экспозиция будет доступна для посещения до 24 февраля.

Ранее сообщалось, что еще одна выставка о Сталинградской битве открылась в Русском музее фотографии.

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Теги:
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