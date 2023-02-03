"Оптимистическую живопись" нижегородской художницы Людмилы Филатовой покажут в культурном центре "Микула" Культура и отдых

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Нижегородская художница Людмила Филатова представит свою персональную выставку "Оптимистическая живопись" 7 февраля в музейно-выставочном центре "Микула".

Как отметили в департаменте культуры администрации Нижнего Новгорода, Людмила Филатова занимается портретной живописью, фактурной живописью для интерьеров, дизайном, сценическими декорациями, боди-артом.

В день открытия автор проведет для всех гостей экскурсию по своей выставке, вход в этот день свободный. Экспозиция будет доступна для посещения до 24 февраля.

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