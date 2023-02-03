Житель Свердловской области будет осужден в Нижнем Новгороде за сбыт наркотиков и отмыв денег Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Житель Свердловской области будет осужден в Нижнем Новгороде за сбыт наркотиков и отмыв денег. Об этом сообщили в пресс-службу ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, мужчина приехал в Нижний Новгород в конце декабря 2019 года, а в январе 2020 года создал интернет-магазин по продаже наркотиков.

В период с конца 2021 года по начало 2022 года он сделал более 50 закладок с N‑метилэфедроном в Кстове.

Кроме того, для легализации полученных средств злоумышленник с помощью интернет-приложения конвертировал криптовалюту в рубли, переводил деньги на банковские счета третьих лиц, которые перечисляли деньги уже на счет мужчины - всего 105 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям 228.1ч. 3 и 5 УК РФ (покушение на сбыт наркотического средства в крупном размере), 228.1 ч. 3 п. "б" УК РФ (сбыт наркотического средства в крупном размере..) и 174.1 ч.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

Сейчас мужчина находится под стражей.

Ранее сообщалось, что более 300 грамм наркотиков изъяли у сбытчиков в Володарском районе.