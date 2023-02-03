Базовый размер платы за наем муниципальных квартир в Нижнем Новгороде с 1 апреля вырастет на 16 рублей за кв. м

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Базовый размер платы за наем муниципальных квартир в Нижнем Новгороде с 1 апреля вырастет на 16 рублей за квадратный метр. Об этом сообщили в администрации города.
Согласно информации, размер платы за 1 кв. м будет увеличен до 103,04 рублей.
Базовый размер платы рассчитан исходя из средней цены за один кв. м на вторичном рынке жилья в регионе.
Также при определении платы учитываются коэффициенты, отражающие качество помещения, его благоустройство и месторасположение дома. С жителями заключается бессрочный договор социального найма.
Ранее сообщалось, что более 550 предприятий Нижнего Новгорода высокоэффективно использовали муниципальное имущество.
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