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Базовый размер платы за наем муниципальных квартир в Нижнем Новгороде с 1 апреля вырастет на 16 рублей за кв. м

07 февраля 2023 14:46  [52] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Базовый размер платы за наем муниципальных квартир в Нижнем Новгороде с 1 апреля вырастет на 16 рублей за квадратный метр. Об этом сообщили в администрации города.

Согласно информации, размер платы за 1 кв. м будет увеличен до 103,04 рублей.

Базовый размер платы рассчитан исходя из средней цены за один кв. м на вторичном рынке жилья в регионе.

Также при определении платы учитываются коэффициенты, отражающие качество помещения, его благоустройство и месторасположение дома. С жителями заключается бессрочный договор социального найма.

Ранее сообщалось, что более 550 предприятий Нижнего Новгорода высокоэффективно использовали муниципальное имущество.

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Теги:
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