Дмитрий Краснов провел мониторинг учебных заведений и принял участие в открытии отделения Федерации армейского рукопашного боя в Арзама Политика

Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

Заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области Дмитрий Краснов посетил с рабочим визитом Арзамасский округ. Он осмотрел ряд объектов и принял участие в торжественном открытии отделения Федерации армейского рукопашного боя Нижегородской области в Арзамасе.

Продолжается работа по укреплению материально-технической базы учреждений образования в Арзамасском округе. По словам депутата, цель на ближайшее время – промониторить все учебные заведения, определить на текущий момент болевые точки в части ремонта, благоустройства, содержания зданий. Многие наказы и предложения жителей в народную программу "Единой России" были связаны именно с модернизацией школ и детских садов.

"С главой округа Александром Щелоковым формируем общий план задач для обеспечения в дальнейшем их финансирования. Требуется увеличение вложений в эту сферу. В ходе объезда с коллегами осмотрели несколько объектов: здания детского сада и Новоселковской школы в деревне Бебяево, Кирилловского детсада №36, школы №17 в Арзамасе. Есть вопросы, которые нуждаются в первоочередном внимании, чтобы улучшить условия пребывания детей и повысить комфорт пространств. Ими занимаемся", - подчеркнул Дмитрий Краснов.

Также депутат принял участие в торжественном открытии муниципального этапа всероссийского конкурса "Учитель года-2023".

"В арзамасских школах очень сильная педагогическая команда, серьезный подход к образовательному процессу. Каждый раз для себя отмечаю. И такое состязание в профессиональном мастерстве помогает не только делиться лучшим опытом, расти, но повышать престиж учительского труда, поощрять творчески работающих педагогов. Поддержка для них имеет колоссальное значение! Ведь работа учителя – с будущим, с интеллектом нации, воспитание новых поколений. Искренне желаю им удачи на конкурсе!", - отметил он.

В этот же день в Арзамасе состоялось официальное открытие отделения Федерации армейского рукопашного боя Нижегородской области. Оно объединило спортсменов округа в данном виде спорта.

По обращению руководства отделения Дмитрий Краснов оказал содействие в частичном оборудовании зала для единоборств. Сегодня здесь занимается больше 20 ребят. Тренирует их молодой и энергичный выпускник Кстовской академии самбо, обладатель черного пояса по тхэквондо.

"Сам занимался рукопашным боем долгое время, порядка 15 лет. Этот вид единоборств мне очень близок. Он тренирует не только тело, но и дух. Дух преодоления и победы, уважения к противнику, защиты слабого. Воспитывает характер и формирует правильные установки на будущее. Спасибо Федерации за важную работу по привлечению молодежи к спорту и здоровому образу жизни. Убежден, это направление требует от нас большей поддержки и внимания", - прокомментировал депутат.

Напомним, строительство новых и капитальный ремонт образовательных учреждений в числе приоритетных направлений народной программы "Единой России" и партпроекта "Новая школа". В рамках работы "партийного десанта" депутаты всех уровней и ответственные от отделений "Единой России" контролируют качество и сроки работ на объектах.