Отбор персонала для предприятий ОПК пройдёт в Нижнем Новгороде 9 февраля Общество

В Нижнем Новгороде 9 февраля состоится открытый отбор персонала для предприятий оборонно-промышленного комплекса. Его проведёт Сормовский филиал Нижегородского центра занятости населения.

На мероприятие приглашены работодатели, предлагающие вакансии в сфере ОПК.

В рамках встречи карьерные консультанты ЦЗН расскажут о вакансиях предприятий, их специфике, условиях и уровне заработной платы.

Представители работодателей сразу проведут собеседования с соискателями на вакантные должности.

Мероприятие состоится по адресу: ул. Коминтерна, 137 с 10.00 до 12.00. Телефон горячей линии ЦЗН Сормовского района: 8 (831) 273-91-36.

Ранее сообщалось, что дефицит кадров в нижегородской оборонной промышленности составляет 10-12 тысяч сотрудников.