Итоговое заседание Молодёжной палаты V созыва при Гордуме Нижнего Новгорода прошло 8 февраля Политика

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Итоговое заседание Молодёжной палаты V созыва при Гордуме Нижнего Новгорода прошло 8 февраля. В нём приняли участие председатель Думы Олег Лавричев, глава города Юрий Шалабаев, директор городского департамента социальных коммуникаций и молодёжной политики Артур Штоян, депутаты городской Думы, представители Молодёжного правительства региона и Молодёжного парламента при ЗСНО, а также волонтёры и общественники.

Напомним, состав палаты был сформирован в феврале 2021 года сроком на два года, за это время состоялось 12 заседаний. Кроме того, представители палаты присутствовали на 74 заседаниях постоянных комиссий Гордумы, а также приняли участие в реализации более 100 мероприятий - в том числе празднования 10-летия Молодёжной палаты, а также грантовых проектов и конкурсов. дискуссионных клубов и дебатов.

Также молодёжное крыло активно сотрудничало со школами города, в том числе проводя для учащихся экскурсии по городской Думе.

Как рассказал председатель Молодёжной палаты Артём Чагаев, в ходе работы пятого созыва было организовано три Форума нормотворческих инициатив. Если первый из них, состоявшийся в мае 2021 года, был городским, то в ноябре прошлого года третий Форум приобрёл уже межрегиональный масштаб.

Как отметил председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев, пятый созыв Молодёжной палаты задал высокую планку для будущего созыва и высказал пожелание, чтобы костяк действующей палаты сохранился.

"Мы надеемся и верим, что год от года, от созыва к созыву уровень профессиональных компетенций и энергичной работы, деятельности в составе палаты во взаимодействии с городской Думой и администрацией будет только расти. Новому созыву предстоит большая работа, и мы всегда готовы поддерживать вас в ваших инициативах и проектах. Не сбавляйте темп и обороты, двигайтесь уверенно вперёд", – сказал спикер Гордумы.

Юрий Шалабаев отметил символичность выборов в Молодёжную палату, проходящих в год объявления Нижнего Новгорода Молодёжной столицей России. Он поблагодарил членов команды за реализованные и предложенные инициативы, за неравнодушие и активную работу.

"Это действительно очень важно, и делает Нижний Новгород комфортным для проживания для горожан разных возрастов. Желаю удачи всем ребятам, кто пройдёт в новый состав Молодёжной палаты", – сказал мэр.

Зампред городской Думы Николай Сатаев также высказал уверенность, что политическая карьера членов Молодёжной палаты будет продолжаться. При этом, по его словам, из ребят получатся достойные управленцы.

Напомним, приём заявок на участие в конкурсе по формированию Молодежной палаты при городской Думе Нижнего Новгорода шестого созыва стартовал 16 января, документы принимаются до 14 февраля включительно. Конкурс по формированию шестого созыва Молодёжной палаты пройдёт 20, 21 и 22 февраля.

Согласно Положению, членом палаты может быть гражданин РФ в возрасте от 18 до 35 лет, зарегистрированный в Нижнем Новгороде. Всего в новый состав Молодёжной палаты войдут 35 членов.