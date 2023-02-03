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Культура и отдых

Более 50 нижегородских школьников приняли участие в праздновании Китайского нового года

08 февраля 2023 16:02  [91] Культура и отдых
Фото: администрация Нижнего Новгорода

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Более 50 нижегородских школьников приняли участие в праздновании Китайского нового года, которое прошло в городском туристско-информационном центре. Об этом сообщили  в департаменте развития туризма и внешних связей администрации Нижнего Новгорода.

"У нас подписаны договоры о сотрудничестве с шестью городами в Китае. Это наши города-побратимы Цзинань, Хэфэй, наш давний партнер Уси и новые партнеры Хэйхэ, Чжухай и Харбин. Поэтому отмечать Китайский новый год уже стало доброй традицией. Кроме того, в нижегородских вузах учится много студентов из Китая. Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев придает большое значение установлению и развитию взаимовыгодных отношений с зарубежными партнерами. Поэтому в нашем городе прошел целый цикл мероприятий в рамках празднования Нового года по китайскому календарю", - рассказала заместитель директора департамента развития туризма и внешних связей администрации Нижнего Новгорода Елена Мишина.

В туристско-информационном центре прошла тематическая викторина на знание новогодних китайских традиций среди учеников общеобразовательных школ Нижнего Новгорода, имеющих партнеров в китайских городах-побратимах. Школьники познакомились с секретами китайской чайной церемонии, искусством каллиграфии, изготовили китайские фонарики и получили браслет на счастье. Кроме того, прошло награждение авторов самых оригинальных фотографий  и лучших китайских фонариков.

По словам учителя гимназии №67 Татьяны Шевелевой, в настоящее время многие ребята интересуются культурой Китая и китайским языком. "Наша гимназия с 2010 года сотрудничает с международной школой иностранных языков в Цзинане, формы сотрудничества очень разнообразные. У нас проходят ежегодные совместные конференции, учеба по обмену. Ребята дружат друг с другом. Многие наши ученики выбирают вторым иностранным языком для изучения – китайский. И этому во многом способствуют  партнерские отношения между нашими городами", - рассказала она.
 
Как сообщалось ранее, глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев подписал протокол о намерениях об установлении дружбы и сотрудничества с главами Благовещенска, Южно-Сахалинска, Хэйхэ и Чжухая (КНР). 

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Теги:
Международное сотрудничество Новый год Школы
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