Более 50 нижегородских школьников приняли участие в праздновании Китайского нового года Культура и отдых

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Более 50 нижегородских школьников приняли участие в праздновании Китайского нового года, которое прошло в городском туристско-информационном центре. Об этом сообщили в департаменте развития туризма и внешних связей администрации Нижнего Новгорода.

"У нас подписаны договоры о сотрудничестве с шестью городами в Китае. Это наши города-побратимы Цзинань, Хэфэй, наш давний партнер Уси и новые партнеры Хэйхэ, Чжухай и Харбин. Поэтому отмечать Китайский новый год уже стало доброй традицией. Кроме того, в нижегородских вузах учится много студентов из Китая. Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев придает большое значение установлению и развитию взаимовыгодных отношений с зарубежными партнерами. Поэтому в нашем городе прошел целый цикл мероприятий в рамках празднования Нового года по китайскому календарю", - рассказала заместитель директора департамента развития туризма и внешних связей администрации Нижнего Новгорода Елена Мишина.

В туристско-информационном центре прошла тематическая викторина на знание новогодних китайских традиций среди учеников общеобразовательных школ Нижнего Новгорода, имеющих партнеров в китайских городах-побратимах. Школьники познакомились с секретами китайской чайной церемонии, искусством каллиграфии, изготовили китайские фонарики и получили браслет на счастье. Кроме того, прошло награждение авторов самых оригинальных фотографий и лучших китайских фонариков.

По словам учителя гимназии №67 Татьяны Шевелевой, в настоящее время многие ребята интересуются культурой Китая и китайским языком. "Наша гимназия с 2010 года сотрудничает с международной школой иностранных языков в Цзинане, формы сотрудничества очень разнообразные. У нас проходят ежегодные совместные конференции, учеба по обмену. Ребята дружат друг с другом. Многие наши ученики выбирают вторым иностранным языком для изучения – китайский. И этому во многом способствуют партнерские отношения между нашими городами", - рассказала она.



Как сообщалось ранее, глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев подписал протокол о намерениях об установлении дружбы и сотрудничества с главами Благовещенска, Южно-Сахалинска, Хэйхэ и Чжухая (КНР).