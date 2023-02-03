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Общество

Участок улицы Пожарского в Нижнем Новгороде будет закрыт для транспорта 10-13 февраля

09 февраля 2023 15:57  [35] Общество

Участок улицы Пожарского в Нижнем Новгороде будет закрыт для транспорта в ближайшие выходные по причине ремонтных работ. Об этом сообщили в дептранспорта мэрии.

Согласно информации, движение по участку напротив дома №1 на улице Большой Покровской будет ограничено с 20:00 пятницы, 10 февраля, до 8:00 понедельника, 13 февраля.

Для проезда к жилым домам по набережной Лыковая Дамба и улице Пожарского от дома №16 до улицы Пискунова будет введено двустороннее движение.

Напомним, что 11 февраля перекроют движение в посёлке Новинки - на время проведения "Лыжни России - 2023".

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Теги:
движение Транспорт
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