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Прокуратура проводит проверку по факту взрыва на стройплощадке в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Согласно информации, сегодня на улице Правдинской, 39 при гидроизоляции фундамента строящегося здания произошел взрыв газового баллона из-за чего двое рабочих получили термические ожоги.
На место происшествия прибыл прокурор Ленинского района Александр Соколов. В ходе проверки будет оценено исполнение требований законодательства об охране труда и при наличии оснований рассмотрен вопрос о принятии мер реагирования.
Ранее сообщалось, что сотрудника ДУКа в Автозаводском районе убило током в подвале дома.
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