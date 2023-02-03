Прокуратура проводит проверку по факту взрыва на стройплощадке в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: Прокуратура Нижегородской области

Прокуратура проводит проверку по факту взрыва на стройплощадке в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно информации, сегодня на улице Правдинской, 39 при гидроизоляции фундамента строящегося здания произошел взрыв газового баллона из-за чего двое рабочих получили термические ожоги.

На место происшествия прибыл прокурор Ленинского района Александр Соколов. В ходе проверки будет оценено исполнение требований законодательства об охране труда и при наличии оснований рассмотрен вопрос о принятии мер реагирования.

Ранее сообщалось, что сотрудника ДУКа в Автозаводском районе убило током в подвале дома.