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Происшествия

Прокуратура проводит проверку по факту взрыва на стройплощадке в Нижнем Новгороде

09 февраля 2023 17:34  [2] Происшествия

Фото: Прокуратура Нижегородской области

Прокуратура проводит проверку по факту взрыва на стройплощадке в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно информации, сегодня на улице Правдинской, 39 при гидроизоляции фундамента строящегося здания произошел взрыв газового баллона из-за чего двое рабочих получили термические ожоги.

На место происшествия прибыл прокурор Ленинского района Александр Соколов. В ходе проверки будет оценено исполнение требований законодательства об охране труда и при наличии оснований рассмотрен вопрос о принятии мер реагирования.

Ранее сообщалось, что сотрудника ДУКа в Автозаводском районе убило током в подвале дома.

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Теги:
Взрыв Прокуратура
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