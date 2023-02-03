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Общество

Стоматологическое отделение откроется в ННГУ им. Лобачевского 1 марта

09 февраля 2023 18:38  [70] Общество

Фото: пресс-служба ННГУ

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Стоматологическое отделение откроется в ННГУ им. Лобачевского 1 марта. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Согласно информации, отделение расположится в в Центре инновационного развития ННГУ. Здесь будут представлены все виды терапевтической, хирургической и ортопедической стоматологии.

Отмечается, что все кабинеты оборудованы самым современным стоматологическим оборудованием, в том числе и для онкоскрининга полости рта аутофлуоресцентной стоматоскопией. Работать в отделении будет нижегородские доктора и кандидаты медицинских наук.

Как рассказала директор Института клинической медицины ННГУ Наталья Григорьева, для студентов появится комфортная и современная база для практики, а сотрудники смогут получить качественную стоматологическую помощь на базе собственной Университетской клиники.

К концу текущего года в Университетской клинике также планируется открыть терапевтическое отделение с широким кругом диагностических исследований, таких как УЗИ, холтеровское и АД-мониторирование, исследование функции внешнего дыхания.

Ранее в ННГУ имени Н.И. Лобачевского открылась психологическая клиника, которая стала новым структурным подразделением университета. На данной площадке практикуются клинические психологи, которые обучаются в специалитете и магистратуре на факультете социальных наук. Специалисты клиники оказывают профессиональную психологическую помощь всем желающим.

Напомним, что студенты-медики ННГУ смогут трудоустроиться в медучреждения уже после третьего года обучения в качестве специалистов среднего медперсонала.

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Теги:
Медицина и здоровье ННГУ
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