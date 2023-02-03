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Политика

Глеб Никитин: "Работа дипломата во все времена считалась престижной, уважаемой и крайне ответственной"

10 февраля 2023 09:15  [101] Политика

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил поздравления с Днём дипломатического работника министру иностранных дел Российской Федерации Сергею Лаврову, сотрудникам центрального аппарата МИД России и российских дипломатических миссий за рубежом.

"Работа дипломата во все времена считалась престижной, уважаемой, крайне ответственной и требующей особых профессиональных качеств. В современных геополитических условиях профессия дипломата обладает особой важностью для выстраивания равноправного и эффективного диалога с зарубежными партнерами", – отметил Глеб Никитин.

Глава региона подчеркнул, что установление и укрепление международных связей Нижегородской области осуществляется в тесном взаимодействии с коллегами из МИД России, сотрудниками посольств и консульств страны за рубежом.

"Благодаря совместной работе с МИД России у Нижегородской области насчитывается уже 145 стран-внешнеторговых контрагентов, 28 регионов-партнеров. В настоящее время Нижний Новгород связывают побратимские связи с 19 городами разных стран", – добавил губернатор.

Глеб Никитин также выразил признательность сотрудникам Представительства МИД России в Нижнем Новгороде и его руководителю Сергею Малову за вклад в развитие плодотворного сотрудничества Нижегородской области с зарубежными партнерами.

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Теги:
Глеб Никитин МИД
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