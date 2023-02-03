Спортивный клуб могут открыть в Ленинском районе

Спортивный клуб для круглогодичных занятий спортом может появиться в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев Вконтакте.
Жительница Ленинского района пожаловалась губернатору на отсутствие в районе достаточного количества спортивных объектов и попросила администрацию Нижнего Новгорода рассмотреть возможность открытия спортклуба.
"Данный вопрос будет проработан", - написал глава города.
Ранее сообщалось, что отделения по адаптивным видам спорта появятся в ФОКах Нижнего Новгорода. Напомним также, что почти 3 тысячи нижегородцев стали обладателями знаков отличия комплекса ГТО в 2022 году.
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