Спортивный клуб могут открыть в Ленинском районе Спорт

НИА "Нижний Новгород" - Сергей Бишлетов

Спортивный клуб для круглогодичных занятий спортом может появиться в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев Вконтакте.

Жительница Ленинского района пожаловалась губернатору на отсутствие в районе достаточного количества спортивных объектов и попросила администрацию Нижнего Новгорода рассмотреть возможность открытия спортклуба.

"Данный вопрос будет проработан", - написал глава города.

Ранее сообщалось, что отделения по адаптивным видам спорта появятся в ФОКах Нижнего Новгорода. Напомним также, что почти 3 тысячи нижегородцев стали обладателями знаков отличия комплекса ГТО в 2022 году.