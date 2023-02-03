Девушка упала на лед с 10-метровой высоты причала набережной в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

Девушка упала на лед с 10-метровой высоты причальной стенки набережной в Нижнем Новгороде.

Молодая девушка упала с причальной стенки утром 12 февраля, и самостоятельно выбраться не смогла.

Очевидцы происшествия сообщили спасателям о падении девушки в районе причала №8 недалеко от Речного вокзала Нижнего Новгорода.

В ГУ МЧС России по Нижегородской области отметили, что уже через пять минут после сообщения очевидцев спасатели Аварийно-спасательного отряда Нижнего Новгорода уже прибыли на место происшествия, с помощью альпинистского снаряжения и носилок подняли наверх и передали медикам. Медработники доставили девушку с больницу им. Семашко.