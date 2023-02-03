Движение трамваев №3 и №21 в Нижнем Новгороде утром 13 февраля изменено в связи с аварией Общество

Движение трамваев №3 и №21 в Нижнем Новгороде временно изменено в связи с аварией. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС"Алена Чернышова.

Из-за того, что трамвайные пути оказались под водой, движение обоих маршрутов утром 13 февраля изменилось.

В частности, вагон №3 будет следовать от Московского вокзала до площади Комсомольской. Вагон №21 проследует от Черного пруда до Московского вокзала. Аварийные бригады уже устраняют последствия инцидента на трамвайных путях, добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что кольцо трамваев №6 и №7 в Нижнем Новгороде планируется открыть в 3-4 кварталах 2023 года.