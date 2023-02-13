Расходы парков Нижнего Новгорода в 2022 году составили почти 540 млн рублей Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Заседание постоянной комиссии по бюджетной, финансовой и налоговой политике прошло в Гордуме Нижнего Новгорода 15 февраля. На нём депутаты обсудили результаты финансово-хозяйственной деятельности муниципальных парков за 2022 год.

Согласно отчёту главы МАУК "Дирекция парков и скверов города Нижнего Новгорода" Александра Чикаева, в 2022 году на содержании учреждения находилось 596 015 кв. м зелёных территорий: парк "Дубки", парк Станкозавода, детский парк им. Я.М. Свердлова, парк "Светлоярский", 2-е парковое озеро, зона отдыха "Щёлоковский хутор" и озёра № 1, 2, 3.

В казну "Дирекции парков и скверов" по итогам прошлого года поступило 139,5 млн рублей, в том числе 132,5 млн - субсидии из городского бюджета, 7 млн - собственные доходы от деятельности учреждения (в том числе 2,6 млн рублей – пожертвования, 4,3 млн рублей – доходы от размещения НТО и аренды имущества учреждения). Расходы учреждения по итогам 2022 года составили 138,6 млн руб.

На эти средства в парках "Дубки", "Светлоярский", Станкозавода и на 2-м парковом озере отремонтировали детские игровые и спортивные элементы, ограждения, обустроили цветники. В парке им. Свердлова обновили освещение, отремонтировали твёрдые покрытия и центральную входную группу, установили камеры. На "Щёлоковском хуторе" укрепили деревянные настилы, установили посты охраны и многое другое.

По словам Александра Чикаева, в прошлом году подведомственные ему парки провели 278 мероприятий, в которых приняли участие почти 60 тысяч человек.

Также депутаты обсудили работу центрального городского парка - "Швейцарии". Директор учреждения Олег Шувалов рассказал, что доходы парка в 2022 году составили 337,3 млн рублей (291,5 млн - региональные субсидии, 45,7 млн - собственных доходов). Расходы учреждения за прошлый год составили 325,7 млн руб. Помимо всего прочего, на территории парка было высажено 2380 новых растений - деревьев, кустарников и многолетних цветов.

Парк организовал 32 мероприятия как городского, так и федерального масштаба, которые посетили более 620 тысяч гостей. Кроме того, в парке работают три экскурсионных маршрута: "История парка в истории города", "Путешествие по Швейцарии" и эко-тропа, которые в прошлом году посетили около 1500 человек.

О результатах ещё одного городского парка - Автозаводского - рассказал директор Сергей Рябинин. Он сообщил, что доход предприятия в 2022 году составил 76,9 млн рублей: это на 13% выше планового показателя. Доходов выросли в том числе за счёт предоставления мест для деятельности коммерсантов и от организации и проведения культурно-массовых мероприятий. Чистая прибыль парка составила 1,4 млн рублей, а фактические расходы - 75,5 млн рублей.

Председатель постоянной комиссии Марк Фельдман отметил, что городские парки выполняют прежде всего социальную функцию и поэтому являются дотационными.

"Но фактически собственные доходы парков – от размещения торговых объектов и аренды имущества – в прошлом году составили всего 4 млн руб. Нужны точки роста, которые могли бы помочь паркам получать дополнительные средства на их содержание. Особенно в летний период, когда за счёт проводимых мероприятий парки могли бы увеличить собственные доходы, например, за счёт размещения рекламы. Руководству дирекции необходимо искать пути привлечения средств, генерировать и проверять разные идеи", – прокомментировал депутат.

По итогам заседания члены комиссии рекомендовали усилить меры безопасности в парках, в том числе с целью обеспечения сохранности городского имущества.