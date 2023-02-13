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Общество

Юрий Шалабаев наградил более 30 призеров конкурса на лучшее праздничное оформление предприятий "Новогодний Нижний-2023"

16 февраля 2023 17:30  [127] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Мэр Юрий Шалабаев наградил более 30 призеров конкурса на лучшее праздничное оформление предприятий "Новогодний Нижний-2023". Об этом сообщили в департаменте развития предпринимательства и инвестиций администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, в заключительный этап конкурса попали 110 предприятий из всех районов города.

При определении победителей оценивалось новогоднее оформления фасадов, входных зон, интерьеров предприятий и прилегающих к ним территорий в соответствии с критериями праздничного оформления. Кроме того, учитывались мнения нижегородцев, которые участвовали в конкурсном опросе.

Юрий Шалабаев отметил, что именно от отношений предприятий к своим территориям определяется облик Нижнего Новгорода.

"Спасибо вам за то, что вы делаете. Надеюсь, что ваши объекты, ваши предприятия и организации будут выглядеть достойным образом в течение всего года, и горожане будут формировать свое впечатление, в том числе по тому, как вы работаете в этом направлении", - обратился к предпринимателям глава города.

Дипломы и ценные подарки получили 33 предприятия, среди которых торговые центры, магазины, рестораны, гостиницы и другие.

Также 17 организаций, принявших активное участие в конкурсе и обеспечивших комплексное праздничное оформление, были отмечены Благодарностями главы Нижнего Новгорода.

Со списком победителей можно ознакомиться по ссылке.

Ранее сообщалось, что рабочая группа по реализации проекта туристского кода центра города создана в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Архитектура Конкурсы Новый год
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