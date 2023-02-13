Пробные запуски фуникулера в Нижегородском кремле пройдут весной 2023 года Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Пробные запуски фуникулера в Нижегородском кремле пройдут весной 2023 года. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на управление делами правительства Нижегородской области.

Согласно информации, сейчас на стройплощадке уже укреплены склоны, закуплено оборудование и оборудована верхняя станция.

В настоящее время на нижней станции идет ремонт помещений и тоннеля, в котором часть работ приостановлена из-за морозов.

Параллельно строители начали монтаж рельсового хода и прокладку кабельной трассы. Опробуют работу фуникулера весной этого года. Вместе с тем также начнется благоустройство территории.

Как отметили в Управделами областного правительства, была проделана колоссальная работа по восстановлению исторического облика нижней станции фуникулера, сохранению и возможности демонстрации водонапорной станции, обнаруженной при строительстве верхней станции фуникулера, восстановлению и модернизации туннельного прохода.

Для нижегородцев и туристов фуникулер станет доступен только после проверок и пуско-наладочных работ.

Как сообщалось ранее, длина рельсового пути составит 134 метра, а перепад высот между станциями составит 61 метр. Тоннельная часть трассы будет составлять 68 метров шириной проезда 6,4 метра. Вместимость вагона рассчитана до 40 человек.

Элеватор будет двигаться со скоростью 2 м/с и преодолевать весь путь в одну сторону за 66,94 секунд. Планируется, что он будет совершать 16 циклов (туда-обратно). Ориентировочная пропускная способность в одном направлении - 640 человек в час.