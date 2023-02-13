Движение на улице Красных Зорь в Нижнем Новгороде перекроют до 25 февраля Общество

В Московском районе Нижнего Новгорода будет приостановлено движение транспорта на участке пересечения с трамвайными путями. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.

Согласно информации, ограничения будут действовать с 9:00 18 февраля до 19:30 25 февраля.

В департаменте уточнили, что на подъездах к указанному участку будут установлены соответствующие дорожные знаки.

Напомним, что в Нижнем Новгороде проводится модернизация инфраструктуры электротранспорта.

Проект модернизации, рассчитанный на 5 лет, был одобрен Минтрансом РФ. Концессионное соглашение о модернизации инфраструктуры электротранспорта в Нижнем Новгороде было подписано с ООО "Экологические проекты".