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Площадь перед бывшим кинотеатром "Канавинский" в Нижнем Новгороде благоустроят за 57,5 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.
Согласно информации, подрядчика на благоустройство площади на улице Фильченкова перед зданием бывшего кинотеатра, а ныне торгового центра, ищет администрация Канавинского района.
На площади появятся новый фонтан и система автоматического полива зеленых насаждений. Будут установлены скамейки, урны, пергола и другие МАФы.
Также на территории высадят новые деревья и кустарники, обновят покрытие и систему освещения.
Подрядчик на проведение благоустройства будет выбран 16 марта, а работы должны завершиться к 15 июля 2023 года.
Ранее сообщалось, что новый сквер обустроят в Нижнем Новгороде к 95-летнему юбилею Канавинского района.
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