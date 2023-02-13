Площадь перед бывшим кинотеатром "Канавинский" в Нижнем Новгороде благоустроят за 57,5 млн рублей Общество

Фото: Яндекс.Карты

Площадь перед бывшим кинотеатром "Канавинский" в Нижнем Новгороде благоустроят за 57,5 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Согласно информации, подрядчика на благоустройство площади на улице Фильченкова перед зданием бывшего кинотеатра, а ныне торгового центра, ищет администрация Канавинского района.

На площади появятся новый фонтан и система автоматического полива зеленых насаждений. Будут установлены скамейки, урны, пергола и другие МАФы.

Также на территории высадят новые деревья и кустарники, обновят покрытие и систему освещения.

Подрядчик на проведение благоустройства будет выбран 16 марта, а работы должны завершиться к 15 июля 2023 года.

Ранее сообщалось, что новый сквер обустроят в Нижнем Новгороде к 95-летнему юбилею Канавинского района.