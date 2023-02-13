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Общество

Музей по истории регионального образования открыли в гимназии №136 Нижнего Новгорода

20 февраля 2023 18:23  [89] Общество
Фото: администрация Нижнего Новгорода

Фото: администрация Нижнего Новгорода

В гимназии № 136 Нижнего Новгорода в день ее 85-летия открылся зал, посвященный истории образования в Нижегородском крае. Об этом сообщили в департаменте образования администрации города.

По словам директора департамента образования мэрии Владимир Радченко, гимназия №136 является одним из сильнейших учебных учреждений Нижнего Новгорода. Она неоднократно входила в "ТОП-500 лучших школ России".

"Учителя гимназии активно участвуют в конкурсах профессионального мастерства, занимают призовые места. А самое главное – это выпускники гимназии, которых знает не только Нижний Новгород, но и вся Россия. Я уверен, что 85 – это только начало, потому что восьмерка – знак бесконечности, а пятерка – это отличная оценка за труд. Музейная педагогика - основополагающая составляющая воспитательной системы в гимназии. Поэтому, открытие зала истории развития образования в Нижегородском крае в день 85-летия гимназии очень символично", - отметил Владимир Радченко.

Музейная экспозиция рассказывает о развитии системы образования Нижегородской области на разных этапах истории страны и повествует об учебных заведениях, учебниках и школьной форме разных эпох. Работа по созданию зала проводилась в рамках проекта по созданию школьного краеведческого музея "Храня истории следы…".

Как сообщалось ранее, гранты для молодых педагогов и школ с лучшими программами патриотического воспитания впервые вручили в Нижнем Новгороде по инициативе главы города Юрия Шалабаева.

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Теги:
Образование Школы
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