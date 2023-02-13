Ордена Мужества вручили родственникам трех погибших во время СВО нижегородцев

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Ордена Мужества вручили родственникам троих погибших во время СВО сормовичей. Об этом сообщили в администрации Сормовского района Нижнего Новгорода.
Согласно информации, государственные награды были вручены родственникам Дмитрия Алексеева, Германа Болдырева и Дмитрия Строгалева, погибших в ходе специальной военной операции.
"Мы с вами живём в то самое время, когда наши мужчины опять встали на защиту Родины. Уважаемые родители, родные и близкие! Примите мои соболезнования. О наших бойцах останется память. Светлая память о мужестве и отваге русского солдата, которую мы будем беречь",- обратилась к родственникам погибших бойцов глава Сормовского района Светлана Горбунова.
Также на церемонии присутствовали военный комиссар Сормовского и Московского районов Александр Лобанов и юнармейцы.
Ранее сообщалось, что также посмертно Орденом Мужества были награждены нижегородцы Михаил Раку, Сергей Франко, Сергей Бурасов и Олег Зотов.
Кроме того, уроженец города Навашино Нижегородской области Роман Черёмухин награждён медалью "Золотая Звезда" за героизм, проявленный в ходе специальной военной операции на Украине. Житель Нижнего Новгорода Жанайдар Сандыбаев награждён медалью "За отвагу".
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