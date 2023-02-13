Возведение долгостроя на Светлогорском проезде завершилось в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Строительство проблемного дома № 4 на Светлогорском проезде завершилось в Советском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, завершение строительства позволило восстановить права 104 дольщиков.

Как рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, для достройки дома было заключено соглашение между правительством региона, некоммерческим партнерством дольщиков и инвестором - дирекцией по строительству.

Возведение дома в 2005 году начал застройщик ООО "Волго-Окский проект", который в 2010 году был признан банкротом.

Здание состоит из пяти секций. В 2020 году дольщики первых трех секций получили денежные компенсации, еще две секции – 10 и 17 этажей с подземными автостоянками - было решено достраивать.

После ввода дома в эксплуатацию инвестор получит компенсационный земельный участок.

Ранее сообщалось, что более 95% дольщиков двух домов в нижегородском ЖК "Новинки Smart City" уже получили ключи от квартир.