"Строительный урок" прошел в школе № 178 Нижнего Новгорода Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Урок для старшеклассников школы № 178 Нижнего Новгорода в рамках проекта "Я - для города, город - для меня" провел директор департамента строительства администрации города Илья Гор.

Как рассказали в пресс-службе муниципалитета, ребята узнали о развитии города и реализуемых строительных проектах в областном центре в 2023 году.

Старшеклассники в ходе урока задали ряд вопросов о благоустройстве и проектах развития.

Как отметил Илья Гор, он не ожидал от старшеклассников продемонстрированного ими знания и устройства темы строительства. Он также добавил, что формат таких встреч позволяет ученикам посмотреть на развитие города и на работу администрации города изнутри.

На уроке, в том числе, обсуждались темы ремонт школы № 156 в Сормовском районе, расселение более 500 семей из аварийного и ветхого жилого фонда в новые квартиры, благоустройство более 100 общественных территорий, скверов, набережных Нижнего Новгорода.

Директор школы №178 Наталья Гундрова отметила, что проект "Я – для города, город – для меня" очень важен для выпускников, поскольку они могут напрямую задать свой вопрос представителям мэрии.

Ранее очередная встреча проекта "Я - для города, город - для меня" прошла в школе №78 Нижнего Новгорода.