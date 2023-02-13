Экс-директор Управления инженерной защиты территорий Нижнего Новгорода Алексей Ежков осужден за мошенничество Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Экс-директор Управления инженерной защиты территорий Нижнего Новгорода Алексей Ежков осужден за мошенничество. Об этом сообщается на сайте Приокского районного суда.

Напомним, Алексей Ежков был задержан в апреле 2021 года.

Как сообщал тогда источник НИА "Нижний Новгород" в правоохранительных органах, глава Управления инженерной защиты использовал факт введения режима чрезвычайной ситуации в связи с оползнем на Похвалинском съезде в личных целях.

В мае 2020 года подрядная организация выполнила аварийно-спасательные работы по ликвидации аварийной ситуации на склоне съезда.

В период с мая по июль 2020 года Алексей Ежков потребовал от организации передать ему взятку в виде оказания услуг имущественного характера. Он запросил строительные материалы для строительства личного домовладения на территории Приокского района, а также воспользовался услугами экскаватора компании. Стоимость всех работ и материалов составила 220 тысяч рублей.

Только после этого чиновник подписал отчетные документы о выполненных работах и их оплате.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 290 ч. 5 п. "в" УК РФ (получение должностным лицом, лично взятки, в виде незаконных оказания ему услуг имущественного характера...), однако суд посчитал, что обвинение не предоставило достаточно данных, свидетельствующих о том, что подсудимый мог повлиять на срок заключения муниципального контракта и на вопросы своевременной оплаты данной сделки.

В связи с этим уголовное дело было переквалифицировано по статье 159 ч. 3 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с использованием лицом своего служебного положения).

Суд назначил Алексею Ежкову 4 года принудительных работ с удержанием из заработной платы 10% в доход государства.

Отметим, что директор МКУ "Управление инженерной защиты территории Нижнего Новгорода" Николай Лавров, назначенный после Алексея Ежкова, летом 2021 года также был задержан за мошенничество.

Ранее сообщалось, что экс-глава депстроя администрации Нижнего Новгорода заключен под стражу за получение взятки.