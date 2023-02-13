Олега Трофимова представили коллективу ННГУ в должности и.о. ректора Общество

Фото: пресс-служба ННГУ

Исполняющий обязанности ректора ННГУ им. Лобачевского Олег Трофимов представлен коллективу университета. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Напомним, 1 марта приказ об увольнении Елены Загайновой был подписан главой Минобрнауки РФ Валерием Фальковым.

В этот же день исполняющим обязанности ректора ННГУ был назначен Олег Трофимов - член научно-технического совета ОАО НИАЭП ГК "Росатом", член рабочей группы Совета при полпреде Президента РФ по ПФО, директор Нижегородского НОЦ.

Замгубернатора Нижегородской области Андрей Саносян уточнил, что Олег Трофимов покинул свой пост в Нижегородском НОЦ.

Он добавил, что полученный новым ректором в НОЦ опыт по взаимодействию со всеми высшими учебными заведениями региона, ведущими предприятиями, по трансферу технологий бесценен.

В свою очередь директор департамента кадров Минобрнауки РФ Алексей Свистунов выразил благодарность за работу Елене Загайновой, а затем попросил команду университета и правительства региона поддержать нового ректора.

"Я был и остаюсь частью родного для меня Университета Лобачевского. Волнительно, но приятно видеть много знакомых лиц, с которыми мы давно и успешно сотрудничаем. Предстоит большая работа. Я хочу поблагодарить Елену Загайнову за те результаты, которые на данный момент получены университетом. ННГУ – один из ведущих вузов региона и страны. Не сомневаюсь, что при поддержке областного и федерального правительства мы сможем качественно выполнять поставлены задачи", – сказал Олег Трофимов.

По словам и.о. ректора, одной из конкретных задач ННГУ сейчас является усиление позиций вуза в программе "Приоритет 2030".