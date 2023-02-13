Олег Лавричев: "Проект "Вам решать!" востребован и уже доказал свою эффективность" Общество

"Инициативы нижегородцев по проекту инициативного бюджетирования "Вам решать!" в 2023 году представлены в 8 направлениях: "Наши дороги", "Спорт для всех!", "Все лучшее детям!", "Общественные пространства", "Наша инфраструктура", "Наша инициатива", "Молодежная политика" и "Наш двор".

Всего по Нижнему Новгороду на голосование выставлено около сотни самых разных объектов, 10 из них – в Советском районе, в том числе четыре – по моему избирательному округу №30", - рассказал председатель Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев.

"В рамках направления "Наши дороги" предполагается ремонт дорожного покрытия на участках от дома №1 до дома №14 по ул. Яснополянской и вдоль домов №4, №6 и №12 по ул. Косогорной. По этой же улице предлагается провести ремонт дорожного полотна и тротуаров в районе домов №3, №14 и №16. И еще один объект представлен в категории "Молодежная политика" – актовый зал школы №173 имени Героя Советского Союза Д.А.Аристархова, который нуждается в ремонте", - отметил спикер Гордумы.

Он также напомнил, что в сентябре 2022 года вместе с главой Советского района Сергеем Колотовым и другими коллегами-депутатами уже проводил выездное совещание по данным объектам и обсудил инициативы с жителями.

"Сейчас осталось дело за малым – как можно активнее участвовать в голосовании! В конкурсе побеждают проекты, набравшие наибольшее количество голосов", - резюмировал Олег Лавричев.