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Общество

Крытые павильоны над тремя станциями метро Нижнего Новгорода установят за 111 млн рублей

07 марта 2023 14:40  [101] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Крытые павильоны над тремя станциями метро Нижнего Новгорода установят за 111 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Согласно информации, МП "Нижегородское метро" ищет подрядчиков на установку крытых павильонов над входами в станции метро "Двигатель революции", "Парк культуры" и "Ленинская".

Так, на станции "Двигатель революции" работы пройдут в два этапа. Над сходами №1 и №3 павильоны появятся до 31 июля 2023 года, а над входами №5 и №7 - до 31 октября 2023 года. На работы на этой станции выделено 66,7 млн рублей.

На станции "Парк культуры" навес на сходе №1 будет установлен к 31 июля за 21,4 млн рублей.

Работы на станции "Ленинская" оценены в 23,2 млн рублей. Здесь павильон на сходе №1 появится к 31 июля.

Подрядчики на установку павильонов будут определены 16 марта. 

Напомним, несколько павильонов над входами в метро демонтировали в Нижнем Новгороде осенью 2021 года.

Для определения дизайна новых навесов весной 2022 года был объявлен конкурс. По его итогам проект Дмитрия Пермякова был признан лучшим архитектурным решением.

Проект работ по установке павильонов пяти станций метро в Нижнем Новгороде был разработан за 4,7 млн рублей.

На установку павильонов подрядчикам из городского бюджета будет выделена субсидия.

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Теги:
Метро Строительство
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