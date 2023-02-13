Школа №167 в Нижнем Новгороде 15 марта откроется после капремонта Общество

Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева

Школа №167 в Нижнем Новгороде 15 марта откроется после капремонта. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Юрий Шалабаев.

По словам мэра, школа 1960 года постройки была полностью обновлена.

Так, в самом здании были отремонтированы кровля и фасад, заменены инженерные системы, заново смонтированы вентиляция и освещения, установлен индивидуальный тепловой пункт.

Также были обновлены учебные кабинеты, библиотека, спортивный зал, мастерские, столовая, медкабинет, гардеробы. В помещения закуплена новая мебель.

Кроме того, на прилегающей территории установили спортивную площадку и новое ограждение.

Напомним, в конце февраля после капремонта открылась школа №100 в Нижнем Новгороде.

Также ранее сообщалось, что ремонтные работы в 2023 году пройдут в 158 образовательных учреждениях Нижегородской области.