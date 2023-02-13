Синтетический наркотик нашли у жителя Нижнего Новгорода

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области
Сотрудники полиции во время проведения оперативного мероприятия нашли у 37-летнего нижегородца более 80 граммов метадона (синтетического наркотика). Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
Согласно информации, задержанный гражданин планировал сбыть наркотическое вещество через закладки бесконтактным способом на территории областного центра.
Кроме того, при проведении обыска в квартире подозреваемого полицейские обнаружили и изъяли 1 сверток с неизвестным веществом внутри, упаковочный материал, банковские карты, магниты, изоленту, фольгу, электронные весы, а также сотовый телефон.
Задержанный рассказал стражам порядка, что занимался сбытом наркотиков в Нижнем Новгороде при помощи "закладок".
Мужчину поместили под стражу, за совершенное деяние ему грозит до 20 лет лишения свободы. Ведется следствие.
Ранее сообщалось, что более 2,5 кг метилэфедрона изъяли у 21-летнего нижегородца.
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