Синтетический наркотик нашли у жителя Нижнего Новгорода Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области

Сотрудники полиции во время проведения оперативного мероприятия нашли у 37-летнего нижегородца более 80 граммов метадона (синтетического наркотика). Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Согласно информации, задержанный гражданин планировал сбыть наркотическое вещество через закладки бесконтактным способом на территории областного центра.

Кроме того, при проведении обыска в квартире подозреваемого полицейские обнаружили и изъяли 1 сверток с неизвестным веществом внутри, упаковочный материал, банковские карты, магниты, изоленту, фольгу, электронные весы, а также сотовый телефон.

Задержанный рассказал стражам порядка, что занимался сбытом наркотиков в Нижнем Новгороде при помощи "закладок".

Мужчину поместили под стражу, за совершенное деяние ему грозит до 20 лет лишения свободы. Ведется следствие.

Ранее сообщалось, что более 2,5 кг метилэфедрона изъяли у 21-летнего нижегородца.