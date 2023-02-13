Новые правила рыболовства в Нижегородской области с 1 марта
Аппараты по приёму вторсырья за вознаграждение в Нижнем Новгороде
Голосование за инициативы проекта "Вам решать!"
Кинофестиваль "Горький fest" пройдёт в Нижнем Новгороде 7-13 июля
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
21 марта 2023 10:22  [10] "Теплоэнерго" в марте вернет нижегородцам 237,5 млн рублей за отопление в результате ежегодной корректировки
21 марта 2023 10:20  [17] Более 10,6 тысяч жителей Нижегородской области с начала года прошли осмотр в "Поездах здоровья"
21 марта 2023 09:47  [52] "Теплоэнерго" в марте вернет нижегородцам 237,5 млн рублей за отопление в результате ежегодной корректировки
21 марта 2023 09:36  [78] Нижегородцы смогут по телефону узнать про охрану труда
20 марта 2023 18:48  [240] Весенний сезон охоты на пернатую дичь откроется в Нижегородской области с 1 апреля
20 марта 2023 18:36  [194] Сотрудники АО "Нижегородский водоканал" получили награды в День работника ЖКХ
20 марта 2023 18:15  [214] Депутат Думы Дзержинска Сергей Гаврюшкин оценил проект благоустройства сквера на проспекте Дзержинского
20 марта 2023 17:52  [214] Модельная библиотека в Ветлуге победила в грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив
20 марта 2023 17:39  [177] Президентские стипендии аспирантам будут повышены до 50 тысяч рублей
20 марта 2023 17:07  [255] Нижегородский онкодиспансер вошел в топ-7 медорганизаций России по результатам оценки работы лаборатории
Общество

"Теплоэнерго" в марте вернет нижегородцам 237,5 млн рублей за отопление в результате ежегодной корректировки

21 марта 2023 09:47  [52] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Директор по реализации АО "Теплоэнерго"Александр Бобров рассказал журналистам о ежегодном перерасчете платы за отопление, которую нижегородцы увидят в своих платежках за март.

Он напомнил, что жители платят за отопление каждый месяц равными долями, а перерасчет в соответствии с показаниями приборов учета происходит в первом квартале каждого года.

В связи с тем, что зима 2022 года оказалось теплее прошлогодней, в основном перерасчет будет произведен в сторону возврата денег жителям. Всего АО "Теплоэнерго" вернет 237,5 млн рублей, в том числе потребителям, которые имеют прямые договоры с предприятием, - 148,9 млн рублей.

Платежки с перерасчетом в положительную сторону получат только 14% потребителей, из них 1,1% - с корректировкой более 40 рублей за квадратный метр.

При этом жителям домов, получившим перерасчет более чем 40 рублей за кв.м, будет предоставлена беспроцентная рассрочка на 6 месяцев. В квитанциях будет отражена как общая сумма перерасчета, так и 1/6.

Также Александр Бобров рассказал о личном кабинете "Теплоэнерго", доступном на сайте организации и в мобильном приложении.

Сейчас в нем зарегистрировано 69 тысяч лицевых счетов, из них 6 тысяч – в приложении.

С помощью личного кабинета нижегородцы могут обратиться в "Теплоэнерго", передать показания приборов учета, отслеживать свои платежи и квитанции.

Также на сайте или в приложении можно отказаться от бумажной квитанции в пользу электронной и оплачивать счета онлайн.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Теплоэнерго
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Концерт группы Кино в Нижнем Новгороде: тур к 60-летию Виктора Цоя
13 февраля 2023 16:03Концерт группы "Кино" в Нижнем Новгороде: тур к 60-летию Виктора Цоя
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph