"Теплоэнерго" в марте вернет нижегородцам 237,5 млн рублей за отопление в результате ежегодной корректировки Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Директор по реализации АО "Теплоэнерго"Александр Бобров рассказал журналистам о ежегодном перерасчете платы за отопление, которую нижегородцы увидят в своих платежках за март.

Он напомнил, что жители платят за отопление каждый месяц равными долями, а перерасчет в соответствии с показаниями приборов учета происходит в первом квартале каждого года.

В связи с тем, что зима 2022 года оказалось теплее прошлогодней, в основном перерасчет будет произведен в сторону возврата денег жителям. Всего АО "Теплоэнерго" вернет 237,5 млн рублей, в том числе потребителям, которые имеют прямые договоры с предприятием, - 148,9 млн рублей.

Платежки с перерасчетом в положительную сторону получат только 14% потребителей, из них 1,1% - с корректировкой более 40 рублей за квадратный метр.

При этом жителям домов, получившим перерасчет более чем 40 рублей за кв.м, будет предоставлена беспроцентная рассрочка на 6 месяцев. В квитанциях будет отражена как общая сумма перерасчета, так и 1/6.

Также Александр Бобров рассказал о личном кабинете "Теплоэнерго", доступном на сайте организации и в мобильном приложении.

Сейчас в нем зарегистрировано 69 тысяч лицевых счетов, из них 6 тысяч – в приложении.

С помощью личного кабинета нижегородцы могут обратиться в "Теплоэнерго", передать показания приборов учета, отслеживать свои платежи и квитанции.

Также на сайте или в приложении можно отказаться от бумажной квитанции в пользу электронной и оплачивать счета онлайн.